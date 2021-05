Sposo non conosce la tabellina del 2, lei lo lascia all’altare

Loading...

Loading...

Questa vicenda di cui vi diamo notizia si è verificata lo scorso sabato in un villaggio del distretto di Mahoba, nello Stato dell’. Stando a quanto si apprende dai media locali, si trattava di nozze combinate dalle rispettive famiglie. Era tutto pronto per la celebrazione del, gli ospiti si trovavano già nella sala della cerimonia e quindi mancava poco perché venissero uniti in matrimonio , quando ladi punto in bianco ha abbondonato il Mandap che è il tradizionale baldacchino sotto cui si svolgono i matrimoni. Stando a quanto si apprende, la sposa avrebbe chiesto all’uomo di recitare la tabelina del 2. Constatata l’impreparazione dello sposo, se ne è andata indignata decretando di fatto l’. Secondo quanto raccontano i media locali, la sposa pare che nutrisse già da tempo dubbi sull’istruzione scolastica del marito. Gli amici e i parenti hanno provato invano a far tornare la sposa sui suoi passi.

In ogni caso la polizia non è intervenuta nella vicenda in quanto le famiglie degli sposi hanno raggiunto un accordo che prevede la restituzione dei regali scambiati fino a questo momento dalla coppia.

Loading...