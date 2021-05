Fulmine lo colpisce mentre si allena in campo: muore così un bimbo di 9 anni

Loading...

E’ fulmine mentre stavain un campetto. Ha trovato così tragicamente la fine la vita di un. Imperversava un temporale mentre si stava allenando, la folgore lo ha colpito in pieno. Il piccoloè stato colpito da un fulmine a Blackpool, nel. Immediatamente sono stati allertati i servizi di emergenza, purtroppo il piccolo è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Sconvolta la comunità e tutti i bambini che giocavano con lui nel. Il bambino si dedicava anche ad opere di beneficenza. In particolare ha raccolto 2.500 sterline correndo per 30 miglia per un ente di beneficenza locale per la salute mentale in onore di suo zio Reece, che si è tolto la vita nel 2018.