Pillola anti-Covid: la possibile data

Immaginate la possibilità di prendere una Covid in grado di contrastare questa malattia non appena si iniziano a sviluppare i sintomi. Si tratta di uno scenario che in poco tempo potrebbe diventare realtà.ha avviato la prima fase di sperimentazione clinica di unacontro l’infezione causata dal

In particolare Valentina Marino, direttore medico di Pfizer Italia, in una intervista rilasciata a Skytg24 così si è espressa in merito: “Stiamo lavorando anche ad un inibitore delle proteasi, un farmaco che blocchi la riproduzione del virus. Siamo ancora nella fase uno, stiamo cercando il dosaggio giusto. E così come si è andati veloci nella scoperta del vaccino possiamo farlo anche nella sperimentazione”.

Ed ancora riguardo ai tempi della disponibilità del farmaco: “I tempi nella ricerca non sono mai un dato certo l’ipotesi è che entro fine anno avremo finito gli studi e che il farmaco sarà disponibile a partire dal 2022”.

Ha poi spiegato: “Lo scorso 30 aprile abbiamo inviato la richiesta all’Ema (Agenzia Europea del Farmaco) per somministrare il nostro vaccino anche alla fascia d’eta’ 12-15 anni. Stiamo aspettando i risultati, dovrebbero arrivare tra quattro settimane”.

Allo stato attuale il farmaco Pfizer-BioNtech può essere inoculato dai 16 anni in su: “A marzo sono partite anche le sperimentazioni sulle età comprese tra i sei mesi e gli undici anni. Dovremmo arrivare all’autorizzazione tra settembre e novembre”.

