Ha 16 moglie e 151 figli: indovinate qual è il suo lavoro?

E’ marito di. E’ questa l’incredibile storia di, un veterano di guerra in pensione dello Zimbabwe, che ha 66 anni. L’uomo al quotidiano locale The Herald ha spiegato che passa ogni notte con 4 delle sue mogli ed ha anche annunciato che starebbe per

In particolare ha dichiarato: “Non lavoro per soddisfare sessualmente le mie mogli che cucinano e si prendono cura di me ogni giorno”. Insomma un vero e proprio tombeur de femmes, non c’è che dire. L’uomo racconta che il suo è un vero e proprio progetto poligamico che ha avuto inizio 38 anni fa. Quindi sempre al The Herald ha detto: “Quello che sto facendo qui è completare il mio progetto. Un progetto di poligamia che ho iniziato nel 1983 e non intendo fermare finché la morte non mi porterà via”.

Inoltre riguardo alle mogli ha detto di essere molto premuroso con ciascuna di loro: “Modifico il mio comportamento in camera da letto per adattarlo all’età di ciascuna delle mie mogli. Non agisco allo stesso modo con i giovani come faccio con i più grandi”. Tuttavia l’uomo sta pensando di trovare spose più giovani perché quelle più mature lo ritengono troppo focoso.

