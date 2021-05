Cigno per ore con un calzino nero in testa: ora sta meglio

Loading...

Degli sconosciuti hanno messo una un cigno lasciandolo così per ore. E’ accaduto a Lincoln, capoluogo della contea inglese del Lincolnshire. Lo scorso 2 maggio il cigno si trovava nel canale di scolo della Catchwater, nell’area di Coulson Road con un

E’ stato quindi salvato in extremis perché altrimenti sarebbe morto per soffocamento o di fame. Gli investigatori della fauna selvatica della polizia del Lincolnshire stanno lavorando a spron battuto per individuare il reponsabile o i responsabili di questo barbaro e crudele atto. Difatti nel Regno Unito, tutti gli uccelli selvatici sono protetti dal Wildlife and Countryside Act 1981 ed è considerato reato uccidere, ferire o catturare uccelli selvatici se non dietro licenza.

Tuttavia è arrivata anche una buona notizia: la femmina di cigno e il suo compagno stanno bene e si stanno preparando a mettere su famiglia. In circa 5 settimane dovrebbero dischiudersi le uova.

