Covid, Europa: si potrà viaggiare col green pass

Il ritorno alla normalità passa anche per la possibilità di ritornare a. In questo senso, stando a quanto si apprende, il parlamento dell’Unione Europea e il Consiglio hanno raggiunto un accordo riguardo alla proposta di un. Si tratta in altri termini delche renderà quindi i viaggi al tempo della pandemia tuttora presente, più facili e sicuri. Questo certificato dovrebbe attestare laeffettuata con vaccini approvato dal’Ema, in caso contario la scelta se riconoscerlo o meno è rimessa ai singoli Stati, la negatività a un test, mentre per lal’utilizzo dei test sierologici sarò possibile solo più tardi.

Questo regolamento sarà in vigore dal 1 luglio 2021 e avrà la durata di un anno. Didier Reynders, commissario alla giustizia, ha evidenziato come l’accordo sia stato trovato “in tempi da record per salvaguardare la libertà di movimento di tutti i cittadini”. Insomma è questo un altro importante tassello che segna una delle tappe per il ritorno alle nostre abitudini.

