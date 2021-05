Internet Explorer ci saluta: addio al browser storico di casa Microsoft

Loading...

Loading...

Dopo più di 25 anni di onorato servizio Internet , ilva in pensione. Pensate che la sua prima versione risale all’agosto del 1995 per girare sue sul predecessore. Il testimone adesso passerà a, lanciato già 6 anni fa. Ufficialmente la data di scadenza per internet Exolorer è fissata per il. A partire da questa data non sarà più supportato ufficialmente dal sistema operativo di casa Microsoft. Inoltre Internet Explorer 11, l’ultima versione del browser, ad agosto 2021 smetterà di supportare, il cloude il servizio di posta elettronica

Tuttavia per i più affezionati a questo sistema di navigazione, fino al 2029, sarà possibile continuare a utilizzare la modalità IE di Microsoft Edge, che trasforma il browser nel suo predecessore. Negli anni la lentezza di questo browswer è stata presa di mira propro dalla rete con meme e profili social che ne sottolineavano il non essere più adeguato ai tempi correnti. Tuttavia per molti di noi ha rappresentato anche il primo browser, che fedele al suo nome, ci ha permesso di iniziare ad esplorare il mondo di internet e tutto ciò che vi è in esso. Un po’ di nostalgia è inevitabile.

Loading...