Saki Sudo attrice porno uccide l’anziano marito

, è stata arrestata a 3 anni di distanza dalla morte del marito, Kosuke Nozaki, che è avvenuta in circostanze mai del tutto chiarite. La donna è finita in carcere con l’accusa di omocidio. Stando a quanto si apprende, gli investigatori sospettano che la donna avrebbe somministrato al marito deidopo aver fatto delle ricerche sul web ed avere chiesto informazioni a un esperto in materia.

Il movente potrebbe riguardare il testamento del 77enne che aveva deciso di lasciare la sua tenuta, di oltre un milione di euro, alla città di Tanabe, dove risiedeva. La moglie in ogni caso in qualità di erede principale avrebbe avuto l’ultima parola in merito. Il marito risultava molto conosciuto in Giappone tanto che nel 2016 aveva pubblicato un libro in cui dava sfoggio della sua ars amatoria spiegando tutti i modi con cui approcciare le donne. Insomma aveva acquisito fama di Don Giovanni.

Stando a quanto lui stesso raccontava, gli amici gli avevano sconsigliato di sposare una donna 55 anni più giovane di lui.

Di Saki Sudo si sa che è originaria della provincia di Hokkaido, ma dopo essersi diplomata in una scuola professionale nel 2016, si è trasferita a Tokyo. Ed è proprio lì che avrebbe intrapreso la sua carriera di attrice per film per adulti ed anche l’attività di escort per uomini danarosi. Sia del marito che della sua attività a luci rosse, pare che non ne avesse mai parlato alla famiglia, per cui giustificava il suo tenore di vita dicendo che aveva fatto degli investimenti in Borsa.

