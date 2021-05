Meteo, Italia divisa in due: caldo africano e pioggia

Loading...

Dall’inizio die per tutta la settimana il nostro Paese, almeno da un punto di vista meteo , si troverà diviso in due. In particolare da una parte avremo l’che ci porterà beltempo e caldo, dall’altro invece unforiero di pioggia e temporali. In particolare stando a quanto si apprende d ilmeteo.it, questainteresserà la Toscana e soprattutto le regioni settentrionali. Nella giornata dila perturbazione andrà verso il Triveneto. L’invece nel resto dell’Italia ci darà un assaggio dell’estate: si prevede infatti beltempo e clima estivo. A Roma ad esempio si toccheranno i 30 gradi centigradi. Anche nel corso della settimana l’alta pressione continuerà a regalare giornate di sole al Centro e al Sud, sebbene le temperature non si prevedono così estive come nella giornata di oggi.