Coronavirus uscito dal laboratorio di Wuhan non è più complottismo, ipotesi plausibile

Loading...

Loading...

Cosa sappiamo realmente sul coronavirus che da circa un anno e mezzo ha stravolto le nostre vite? Evidentemente ancora molto poco a partire dall’origine stessa del. In effetti in questo anno e mezzo abbiamo letto le ipotesi più bislacche e complottiste, ma all’indomani dello scoop del Wall Street Journal, che ha desecretato un rapporto d’intelligence da cui emerge checontrassero una patologia non meglio precisata nel novembre del 2019 al punto da farsi ricoverare in ospedale, mentre il primo caso ufficiale di contagio da Covid risale all’8 dicembre, alcune ipotesi affermate in passato non sembrerebbero più destituite di ogni fondamento.

In questo senso il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ha chiesto all’intelligence Usa di “raddoppiare i suoi sforzi per raccogliere e analizzare informazioni che potrebbero portarci più vicino ad una conclusione definitiva” sulle origini del virus e di fargli un rapporto “entro 90 giorni”. Ed ancora: “Come parte di questo rapporto, ho chiesto di investigare su altre possibili aree d’indagine, comprese specifiche domande per la Cina”, ha spiegato Biden, che ha chiesto di coinvolgere in questo sforzo i laboratori nazionali ed altre agenzie governative, mantenendo “completamente informato” il Congresso”.

In particolare due risultano al momento le ipotesi sulla diffusione del coronavirus su scala mondiale: “Finora la comunità d’intelligence Usa si è unita intorno a due probabili scenari”, ossia il contatto umano con un animale contagiato o un incidente di laboratorio, “ma non ha raggiunto una conclusione definitiva”.

Pechino si difende accusando gli Stati Uniti: “di diffondere teorie del complotto e disinformazione”. Lo stesso Anthony Fauci, virologo di fama mondiale, è entrato nel mirino delle critiche cinesi dopo che ha affermato di: “non essere convinto che il virus abbia avuto una origine naturale”.

Loading...