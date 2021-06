Pescatori trovano un tesoro miracoloso nel ventre di un capodoglio

Loading...

Sembra la narrazione di una favola ed invece si tratta di una vicenda realmente accaduta. Stando a quanto si apprende,mentre stavano navigando nel, hanno notato la carcassa galleggiante di unNel ventre dell’animale hanno scoperto una sostanza conosciuta come “oro galleggiante” o “tesoro del mare” che viene utilizzata dall’industria dei profumi. I pescatori hanno chiesto l’aiuto ad altre nove barche per farsi aiutare nell’improba impresa di trascinare il capodoglio a riva. Alla fine sono stati più di 100 i pescatori che hanno partecipato per trasportare la balena sulla costa. Per evitare controversie, gli uomini hanno concordato una percentuale a testa prima di vendere l’ambra grigia per un totale di 1,3 miliardi di rial yemeniti, pari a circa 1,5 milioni di dollari.

“Siamo tutti poveri, non ci saremmo mai aspettati di avere una cifra del genere. È incredibile”, ha raccontato uno di loro. Parte del ricavato è stato dato in dono ai più bisognosi del villaggio.

