Disastro ambientale in Sri Lanka: affonda la nave con tonnellate di prodotti chimici

E’ durato 13 giorni l’incendio scoppiato a bordo di unache trasportava. Ad affondare è stata la MV X-Press Pearl, mercantile immatricolato a Singapore, che trasportava 1.486 container tra cui 25 tonnellate di acido nitrico insieme ad altri prodotti chimici e cosmetici. L’incendio è scoppiato il 20 maggio quando la nave era ancorata circa 9,5 miglia a nord-ovest di Colombo in attesa di entrare nel porto. Secondo la marina l’incendio sarebbe stato causato dal nave . Il governo di Colombo ha quindi preso la decisione di vietare la pesca a 50 miglia dalla costa per quello che è stato definito

Sono circa 5.600 i pescherecci e centinaia i militari impegnati a ripulire la costa. Si tratta di una vera e propria lotta contro il tempo per tentare di scongiurare questo disastro ambientale. Inoltre sempre il governo di Colombo intende intraprendere un’azione legale contro i proprietari della nave per ottenere un risarcimento. Il ministro dell’ambiente dello Sri Lanka Mahinda Amaraweera ha detto che “non è un compito facile calcolare i danni causati al nostro ambiente. Se questo disastro è avvenuto per negligenza, i responsabili dovranno essere puniti”.

