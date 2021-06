Lite in strada: automobilista sfugge ad aggressione grazie a spray urticante

Loading...

A tutti capita, mentre si è alla, di essere strombazzati in maniera veemente da un altro automobilista , oppure di subire invettive verbali diciamo……poco ortodosse. Ma può anche accadere, sempre mentre si è fermi alla guida, di trovarsi costretti a difendersi da un’aggressione nel giro di pochi secondi.

È proprio quello che accaduto in un piccolo paese alle porte di Firenze (Campi Bisanzio ndr), dove da due macchine in coda in una comune via è scaturita una lite accesissima a colpi di chiave inglesi e spray antiaggressione .

Protagonista in negativo della vicenda, un cittadino cinese di 51 anni residente a Firenze, che dopo aver suonato insistentemente l’automobilista davanti per avere via libera e non avendola ottenuta, ha ben pensato di scendere dall’auto e sferrare un colpo sul lunotto della vettura di quest’ultimo con una chiave inglese.

Quanto è bastato per scatenare la rissa: la vittima del danneggiamento scesa dall’abitacolo è stata immediatamente aggredita dal cinese e da sua moglie con uno spray peperoncino . Ma, un po’ per fortuna, un po’ per abilità, la stessa vittima è riuscita a rovesciare le sorti dello scontro, recuperando il dispositivo di autodifesa caduto e utilizzandolo proprio contro i suoi possessori.

L’infelice storia, conclusasi con l’intervento dei carabinieri, ha avuto come epilogo la coppia cinese denunciata e il povero malcapitato in ospedale per accertamenti.

