Si tuffa per fare un bagno in lago ma un coccodrillo la azzanna: ragazza gravissima

La, in Messico, è uno scenario incantevole. Accorrono turisti da tutto il mondo per ammirare la bellezza dello spettacolo unico delle sue acque bioluminescenti incandescenti di notte. Purtroppo, è stata attaccata da un coccodrillo . A salvarla dal rettile è stata la sorella Georgia che quindi ha allertato subito i soccorsi. Le due giovani ragazze inglesi sono arrivate stremate a riva: Melissa aveva ferite molto profonde tanto che non è da escludere che l’animale le abbia perforato anche un polmone. La giovane è stata ricoverata d’urgenza e i medici l’hanno messa in coma farmacologico. Anche la sorella ha riportato ferite profonde ma non così gravi. Stando a quanto è stato ricostruito, le due ragazze erano state in gita alla. Hanno quindi deciso di fare il bagno quando poi sono state attaccate.

I genitori delle regazze hanno dichiarato ai media inglesi che i loro accompagnatori avevano escluso categoricamente che ci fossero coccodrili nel lago. I genitori adesso stanno cercando come fare per riportarle a casa.

