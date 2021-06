Loading...

Cominciano oggi 11 giugno gli Europei di calcio 2020 . Ad inugurare la competizione è la nazionale italiana di Roberto Mancini cheE’ la prima gara relativa al girone A in cui figurano anche Galles e Svizzera.

Italia-Turchia: dove vederla?

La partita Turchia-Italia è trasmessa in chiaro dalla Rai in diretta tv su Rai Uno (canale HD 501). La gara è disponibile anche sulla Rai in 4K. La si può guardare anche in streaming su Rai Play, la piattaforma Rai grazie a cui possiamo guardare tutti i programmi da pc, smartphone e tablet. In alternativa sempre riguardo allo streaming possiamo optare per Sky Go, il servizio di streaming per gli abbonati Sky.

