Compariamo le quote di Euro 2021 con Comparabet.it

Il Portogallo si riconfermerà?

Il grande appuntamento dista per iniziare ed è sempre più dietro l’angolo. È chiaro che un po’ tutti gli appassionati didel Vecchio Continente stanno pregustando un grande spettacolo, dopo il doveroso rinvio della scorsa estate, dominata dall’ emergenza pandemica e dai vari lockdown. Ora, invece, con un piano vaccinale che scorre abbastanza velocemente in diversi Paesi, si può pensare finalmente di nuovo al calcio e probabilmente ci sarà anche un po’ di pubblico nei vari stadi della manifestazione.

I campioni in carica sapranno tornare ancora una volta sul gradino più alto del podio? È la domanda che si fanno tutti, anche se la risposta è che non dipende solo ed esclusivamente da Cristiano Ronaldo. Intendiamoci, visto che il fenomeno che gioca con la casacca della Juventus ha sicuramente grande voglia di battere record su record e di mettersi ancora una volta un allora al collo.

Detto questo, è inevitabile che ci vorrà qualcun altro per dargli una mano. Chi potrebbe essere determinante insieme all’attaccante che milita nella Juve? Senza ombra di dubbio, il pensiero corre immediatamente al centrocampista offensivo Bruno Fernandes, che ora gioca e domina nel Manchester United, che sarà senz’altro voglioso di rivalsa, dopo aver perso con la sua squadra di club l’Europa League, con la sconfitta in finale per mano del Villarreal.

In realtà, però, ci sono anche altri tre giocatori che sono pronti ad ergersi a protagonisti al fianco di CR7. Si tratta di Diogo Jota, che dopo aver disputato un’annata di alto livello con la maglia del Wolverhampton, ora è riserva di lusso con il Liverpool, autore di 9 gol in stagione, di cui ben 4 in Champions League. Non solo lui, dato che Joao Felix dell’Atletico Madrid e un Renato Sanches che in Ligue 1 sembra aver ritrovato antichi smalti, potranno fare da trascinatori per tutti gli altri giovani talenti che hanno voglia di ben figurare.

L’Italia

Che percorso potrà fare la Nazionale di Roberto Mancini? È quello che si chiedono sia tifosi che addetti ai lavori, che non hanno mancato di scagliarsi contro l’ex tecnico dell’Inter per le Convocazioni in vista di Euro 2020/2021.

Quante chance ha l’Italia di arrivare in fondo? Senza ombra di dubbio non si può porre sullo stesso piano di Francia e Inghilterra, che vengono considerate, da parte di tutti i bookmakers, le principali favorite per vincere questo Europeo. Detto questo, la migliore valutazione sull’Italia è quella di considerarla come una sorta di vera e propria mina vagante.

Gli azzurri, nel percorso di qualificazione, non hanno sbagliato una partita, raccogliendo solamente successi e potranno farsi forza anche del fatto di essere forse sottovalutata come Nazionale. Eppure, Roberto Mancini è sicuro che gli azzurri hanno tutte le carte in regola per poter ambire alla vittoria finale. Di conseguenza, attenzione a sottovalutare l’orgoglio azzurro, soprattutto per via del fatto che conosce molto bene i suoi ragazzi, ne conosce caratteristiche e potenzialità e sa alla perfezione dove si potrebbe arrivare con questo gruppo di calciatori.

Comparare le quote dell’Europeo

È chiaro che il richiamo di questo evento è grandissimo anche per tutti coloro che hanno la passione per le scommesse sportive. Chi la spunterà? Tra pronostici, consigli per le quote migliori su cui puntare e tantissime statistiche e notizie sempre aggiornate, Comparabet si appresta a diventare il migliore comparatore quote di Euro 2021.

Comparabet permette di semplificare la vita di tutti gli appassionati di scommesse sportive, dal momento che offre la possibilità di conoscere, in modo facile e immediato, le migliori quote tramite confronti completi ed esaustivi. Uno dei vantaggi di questo portale, che fa parte di DT9 Affiliations, deriva dal fatto di prendere in considerazione solo ed esclusivamente bookmakers che operano in modo legale sul mercato italiano.

