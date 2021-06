Un tappeto di ragnatele ricopre i campi in Australia: cosa sta succedendo?

Loading...

Un curioso fenomeno si è verificato nella regione Gippsland, inche è stata letteralmente coperta da un tappeto di. Questo fenomeno si è verificato dopo un periodo in cui ha piovuto molto. In realtà si tratta di una specifica strategia di difesa messa in atto dai ragni per riuscire a sopravvivere a queste inodazioni che hanno colpito la zona. Il fenomeno ha un nome: si chiama “: quando ci sono le inondazioni milioni di ragni si coordinano per tessere una sorta di pallone che si gonfia al vento e consente loro di raggiungere i rami degli alberi o superfici più alte per sfuggire all’acqua.

In particolare così ha spiegato dottor Ken Walker, esperto di insetti del Museums Victoria: “I ragni terrestri devono alzarsi da terra molto rapidamente. La seta si snoda e si attacca alla vegetazione e così possono scappare: è come se fosse il loro apocalisse a cui sfuggire“. Insomma si tratta di un comportamento davvero ingegnoso da parte dei ragni. La natura non finisce mai di stupire!

