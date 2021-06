Euro 2020, Italia-Svizzera: probabili formazioni

Loading...

Loading...

Italia-Svizzera: probabili formazioni

Questa seraa partire dalle ore 21 si gioca Italia-Svizzera valevole per la. Gli azzurri se dovessero vincere contro la Svizzera sarebbero già qualificati alla fase successiva di questa competizione. All’esordio hanno battuto i turchi per 3 a 0. Gli elvetici all’esordio hanno pareggiato per 1 a 1 contro il Gallles. E’ la 59novesima volta che le due compagini si affrontano. Questo il bilancio che è favorevole agli azzurri: 28 vittorie, 22 pareggi, 8 sconfitte. E’ la prima volta che le due squadre si incontrano agli Europei. L’ultimo precedente tra Italia e Svizzera risale a una amichevole del 2010 conclusasi sullo zero a zero.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Ct: Mancini

Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez; Shaqiri; Embolo, Seferovic. Ct: Petkovic

Loading...