Naike Rivelli in perizoma e tacchi a spillo per lo yoga day

Naike Rivelli il 21 giugno ha postato uno scatto per celebrare lo yoga day. La Rivelli ha voluto festeggiare la ricorrenza in modo molto personale: con degli slip rossi e dei tacchi a spillo dello stesso colore. In effetti se si scorre il profilo social della figlia di Ornella Muti ci si imbatte spesso in foto ad alto tasso erotico. Naike in questa foto che vi mostriamo di seguito, appare in posa in equilibrio sulle mani e con le gambe divaricate in modo da formare una V perfetta. L’effetto ottico creato in questa posa non si può dire che non sia simpaticamente malizioso visto che sullo sfondo c’è Albert Einstein con la lingua da fuori. Insomma come si può notare dalla foto la bella attrice, nonché modella e cantante, si mantiene sempre in perfetta forma.

