Calciomercato: Ronaldo al Barca per una coppia da sogno con Messi: il sogno di Laporta

I sogni son desideri, queste le parole di una celebre canzone. In questo senso può leggersi quanto riportato dal quotidiano As secondo cui il presidente dei blaugrana Joan Laporta sogna una coppia da urlo Ronaldo . Chi non si farebbe cullare da simili fantasticherie? Volendo essere molto più prosaci c’è che ilha un contratto che lo lega allafino al 2022 e ha un ingaggo da 31 milioni di euro netti. Il Barcellona nel caso in cui volesse mettere in piedi una operazione ai limiti dell’impossibile potrebbe offrire quali pedine di scambio

Non è un mistero certo che numerosi top club europei abbiano tentato qualche sondaggio tramite i loro emissari, mai però c’è stata al momento una offerta concreta. Il club bianconero è in attesa di una risposta da parte di Ronaldo che prevedibilmente arriverà dopo questi Europei. Quello del Barcellona è un sogno, un sogno di mezza d’estate. Ma i sogni son desideri…

