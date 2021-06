Covid, via la mascherina da oggi

Loading...

Finalmente! Da oggiin Italia non c’è più l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto . Con tutta l’questo provvedimento che in molti aspettavano è diventata realtà. Tuttavia è bene precisare che dobbiamo sempre averne una se non possiamo mantenere il distanziamento o in caso di assembramenti. Le mascherine all’aperto sono tolte in tutta Italia tranne che in Campania e a Norcia. Il governatoreha firmato un’ordinanza che mantiene l’obbligo di protezione (nei soli luoghi a rischio assembramenti) e vieta anche la vendita di bevande alcoliche da asporto dopo le ore 22. Discorso analogo anche a Norcia dove il sindaco Nicola Alemanno, ha firmato il provvedimento con cui si proroga fino al 4 luglio, l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto.