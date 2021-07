Ucraina-Inghilterra: dove puoi vederla in streaming gratis

Loading...

Ucraina-Inghilterra si gioca oggi sabato 3 luglio 20201 alle ore 21. E’ una partita che ci riguarda molto da vicino perché la vincente si qualifica alle semifinali. E’ questo l’ultimo quarto di finale di Euro 2020. Agli ottavi l’Inghilterra ha battuto la Germania con un netto 2 a 0 dimostrando grande solidità, mentre gli ucraini agli ottavi hanno avuto la meglio sugli svedesi solo all’ultimo minuto dei tempi supplementari.

Euro 2021: dove vedere Ucraina-Inghilterra in streaming gratis

La partita è trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai, in particolare su Rai Uno e su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport HD (numero 251). E’ possibile anche vederla anche in streaming gratis con RaiPlay, mentre gli abbonati a Sky possono vederla in streaming con SkyGo e con Now.

