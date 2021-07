Muore bimba in auto: baby sitter la dimentica per 7 ore

By News24Web

Una bambina di soli 2 anni è morta dopo essere stata dimenticata in auto dalla baby-sitter. E’ accaduto a Homestead, in Florida. Juana Perez-Domingo, questo il nome della donna, è stata arrestata con l’accusa di omicidio colposo. Stando a quanto è stato ricostruito, la donna ha portato la bambina all’asilo ma trovando chiuso ha portato con sè la piccola fino a casa. A quel punto pare che si sia distratta dimenticando la bambina di due anni in auto. La bimba si trovava dentro l’abitacolo con la cintura di sicurezza allacciata e i finestrini chiusi con una temperatura di 30 gradi. L’auto è diventata una trappola mortale.

Solo dopo 7 ore la baby sitter si è accorta di aver lasciato la bambina in auto sotto il sole. A quel punto ha contattato la madre della piccola prima ancora dei soccorsi. Purtroppo la corsa verso l’ospedale cittadino non è servito a niente. I sanitari della struttura sanitaria non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

