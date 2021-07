Pfizer, paralisi facciale per un 61enne dopo entrambe le dosi: possibile effetto collaterale

By News24Web

Unha riportato lanota anche comedopo aver effettuato ogni dose di vaccino Pfizer . Il caso dell’uomo che ha subito questa reazione avversa è stato riportato dalla rivista BMJ Case Reports da Abigail Burrows, del Royal Surrey County Hospital NHS Foundation Trust, a Guildford. Così spiegano gli autori del lavoro: “Il fatto che i due episodi di paralisi facciale si siano manifestati nell’uomo immediatamente dopo ciascuna dose di vaccino suggerisce in modo molto forte che la paralisi di Bell sia da attribuire al vaccino Pfizer-BioNTech, sebbene una relazione di causa-effetto non possa essere stabilita”. Insomma gli esperti non possono escludere che si tratti di un nuovo possibile effetto collaterale del

Stando a quanto si apprende, l’uomo che non si era mai imbattuto in episodi analoghi, ha riportato la prima paralisi sul lato destro del viso dopo che erano trascorse 5 ore dalla prima dose di Pfizer-BioNTech, poi un secondo episodio più grave sul lato sinistro del volto due giorni dopo la seconda dose di vaccino. L’uomo è stao curato con dei cortisonici. Le sue condizioni sono molto migliorate e il recupero sarebbe quasi completo.

