Massaggi, le cose che non sapevi

Gli archeologi hanno scoperto prove che il Tui na, una forma di massaggio cinese ancora ampiamente utilizzata oggi, veniva praticata già nel 2700 a.C. La prima istituzione educativa a offrire un corso sul massaggio fu il Royal Gymnastic Swedish Institute di Stoccolma, in Svezia, che lo aggiunse al proprio curriculum nel 1813. Secondo i professionisti, i massaggi shiatsu dovrebbero sempre essere eseguiti con il ricevente disteso sul pavimento piuttosto che su un tavolo o una sedia. I guaritori naturali hanno sviluppato il massaggio in India circa 5.000 anni fa L’antico metodo di massaggio cinese è registrato nel Libro classico di medicina interna dell’Imperatore Giallo, un libro scritto oltre 4.500 anni fa. Le pitture tombali egiziane risalenti al 2500 aC raffigurano l’uso della terapia di massaggio per la guarigione. Lo Shiatsu ebbe origine nel 1000 a.C., quando i monaci buddisti cinesi introdussero la massoterapia in Giappone. Ippocrate, noto come il “padre della medicina”, insegnava una forma di massaggio chiamata “frizione” per il trattamento delle ferite.

Massaggio Ashiatsu

E’ una forma di massaggio in cui il terapista usa i piedi nudi per massaggiare la schiena del cliente. Gli antichi romani potevano acquistare i massaggi come parte del trattamento “termale” offerto nei bagni pubblici. Nell’America del XVII secolo, le donne assistevano i chirurghi eseguendo massaggi ai pazienti. Molti dei principali aeroporti del mondo, inclusi gli aeroporti di Dubai, Londra, New York City, Amsterdam e Vancouver, ospitano centri termali che offrono massaggi per i viaggiatori stanchi.

Ci sono una varietà di diversi tipi di massaggio; la parola stessa si riferisce a qualsiasi pressione o sfregamento della pelle, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti di una persona.