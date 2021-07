Presto il vaccino orale contro il coronavirus?

Loading...

Presto ilcontro il coronavirus ? “Una rivoluzione per il mondo intero”. Secondo il quotidiano Jerusalem Post, Israele è destinato a diventare il primo paese a. Oravax Medical è attualmente in attesa di autorizzazione dal Ministero della Salute israeliano. La risposta di quest’ultimo è attesa entro poche settimane.

Secondo Nadav Kidron, capo dell’azienda farmaceutica Oramed Pharmaceuticals, questo vaccino contro il coronavirus deve essere prima testato su 24 volontari che non hanno ricevuto nessun altro vaccino. La metà di questo gruppo prenderà una pillola, l’altra metà ne prenderà due. Successivamente, esamineremo quanti anticorpi vengono prodotti. Il signor Kidron vede tutti i tipi di benefici nello sviluppo di un vaccino che le persone possono ingoiare.

Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, Non sarebbe più necessario ricorrere a professionisti per la somministrazione e il prodotto potrebbe essere distribuito su larga scala. “Le persone potrebbero persino essere in grado di prendere il vaccino a casa”. L’azienda ha già prodotto diverse migliaia di pillole che possono essere utilizzate per la ricerca. Secondo Kidron, l’obiettivo è dimostrare che il concetto è fattibile. “Prego e spero che avrà successo. Immagina che le persone vengano vaccinate dopo che abbiamo somministrato loro un vaccino orale “, afferma l’alto funzionario, “sarebbe una rivoluzione per il mondo intero”.

