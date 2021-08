Donna americana lecca mezzo supermercato per dimostrare che il coronavirus non esiste

Loading...

“I batteri rafforzano il sistema immunitario”. Poiché considera il virus corona innocuo, un influencer negli Stati Uniti si è filmata mentre leccava oggetti nel supermercato. È salutare, afferma. Su Instagram, l’americana Jodie Meschuck si è mostrata leccando i congelatori del supermercato.

L’influencer con 17.000 follower sui social ha voluto dimostrare con la sua campagna quanto sia innocuo il coronavirus. Nei blocchi di testo della sua storia su Instagram, ha scritto: “I batteri rafforzano il tuo sistema immunitario”.Tali o simili azioni non sono rare dallo scoppio della pandemia. Jodie Meschuck dello stato americano del Colorado si è espressa più volte contro le vaccinazioni contro il coronavirus ai suoi 17.000 follower sui social media, e rifugge anche da argomenti caldi come il razzismo, la religione o l’autismo Meschuck ha ora pubblicato registrazioni online che la mostrano mentre lecca vari oggetti e generi alimentari confezionati al supermercato. “I batteri rafforzano il tuo sistema immunitario. E i microbi aiutano la digestione “, ha detto ai suoi follower su Instagram. Il post è stato poi cancellato. Dallo scoppio della pandemia, si sono ripetute scene in cui le persone si filmavano mentre leccavano cose in luoghi pubblici.

In Svizzera, una presentatrice della stazione radiofonica Radio 3FACH ha fatto scalpore quando ha leccato diverse cose nella città di Lucerna. E su Tiktok, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” circolano già diversi video di persone che leccano oggetti o addirittura sedili del water.

