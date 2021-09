Infettata dal Covid a 116 anni: nonnina guarisce

Loading...

Loading...

E’ nata sotto l’Impero Ottomano e a 116 anni ed ha sconfitto il Covid . Non solo, dopo un decorso grave con ospedalizzazione, adesso, a detta del figlio, sta anche bene. Lache si chiama Ayse Karatay, era rimasta ricoverata per tre settimane in seguito a un’. In cure intense, i medici affermavano che le sue probabilità di sopravvivenza erano infime. Ma la donna si è rimessa e il figlio Ibrahim ha comunicato sabato alla Demiroren news agency che “la sua salute è molto migliorata, sta sempre meglio”. La donna vive nel distretto di Emirdağ, in Turchia, ed è stata curata all’Eskisehir City Hospital.

Nata prima della Prima guerra mondiale, sotto l’Impero Ottomano, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la donna è una delle persone più anziane sopravvissute a un’infezione da coronavirus. Il record è tuttora detenuto da Suora André, francese di 117 anni.

Loading...