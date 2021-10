Mascherina chirurgica si può lavare: ecco quante volte

Loading...

Quante volte si possono lavare e quindi riutilizzare le mascherine chirurgiche per proteggerci dal Covid-19 ? Secondo uno studio realizzato da un gruppo di ricercatori francesi pubblicato su ‘Chemosphere’ questipotrebbero reggere fino a 10 lavaggi. In particolare stando a quanto riportato dall’Agi, il loro potere filtrante o la traspirabilità si conservain lavatrice oppure se sterilizzate in autoclave per 5 volte. Questo suggerimento può leggersi anche in chiave ecologica, in quanto se venisse accolto ci permetterebbe di ridurre in circolazione nell’ambiente fino a 10 volte meno plastica.

Secondo i risultati di uno studio condotto dall’Università di Boston l’efficacia delle mascherine nel proteggerci dal contagio da coronavirus potrebbe essere aumentata se vi venisse aggiunta una calza di nylon. Questo accorgimento aumenterebbe il potere filtrante dal 15 al 50%. Lo scopo dello studio era di far sì che le mascherine risultassero quanto più simili ai respiratori N95 aderendo agli angoli del viso per evitare che le particelle d’aria potessero passare. Di certo però calzare una calza di nylon sul viso sopra la mascherina, non è proprio la soluzione più comnoda e agevole potendo anche portare a qualche difficoltà di respiro.

