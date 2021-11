Nove bambini colpiti da un fulmine mentre stavano giocando a calcio: due sono morti

Loading...

Nove bambini si stavano riparando sotto un albero durante un temporale quando un fulmine li ha colpiti.



Un forte temporale ha sorpreso diversi bambini che giocavano a calcio in Sudafrica durante il fine settimana. Mentre si riparavano sotto un albero, nove di loro sono stati colpiti da un fulmine; due ragazzi sono morti, gli altri sono stati portati in ospedale a causa della gravità delle ferite, ha riferito lunedì la polizia. L’incidente era già avvenuto nel fine settimana nei pressi di Sheepmoor, nella provincia di Mpumalanga, una provincia del Sudafrica.

La polizia, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha aperto un’indagine sugli eventi e ha invitato i genitori di raccomandare i propri figli, di non cercare riparo sotto oggetti alti e isolati come alberi o torri come presunta protezione durante i temporali. Si tratta del peggiore incidente di questo tipo dopo quello avvenuto in Uganda nel 2011, quando 18 bambini rimasero uccisi in una scuola in una regione centro-occidentale. Quell’anno, in un sola settimana, nel Paese africano morirono a causa dei fulmini 28 persone.

