Napoli-Lazio: dove puoi vederla in streaming

Napoli-Lazio: dove vederla in tv

è una gara valida per la 14esima giornata diche si gioca domenica 28 novembre 2021 a partire dalle ore 20:45. A poco più di un anno dalla scomparsa, Diego Armando Maradona che negli anni 80′ portò gli azzurri a vincere scudetti e Coppe, verrà ricordato con una cerimonia ad hoc. Vi è anche il ritorno di Sarri che ha lasciato tanti bei ricordi all’ombra del Vesuvio. Gli azzurri sono reduci dala sconfitta contro l’Inter, i biancocelesti dalla batosta contro la Juventus.

Napoli-Lazio viene trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, per vederla è necessario scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In streaming la si può vedere collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet.

Napoli-Lazio: probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

