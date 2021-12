Capodano 2022 Napoli: vietato sparare fuochi d’artificio

By News24Web

Dalle orealle oresarà vietato sparare fuochi d’artificio per questo. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Gaetano Manfredi. Decisione impopolare ma riteniamo giusta e doverosa. Per chi viola questa ordinanza si prevede oltre al sequestro del materiale esplodente anche l’irrogazione di una multa da 500 euro. La ratio dell’ordinanza che vieta anche iè di evitare di sovraccaricare gli ospedali già impegnati nel fronteggiare i nuovi ricoveri di contagiati per coronavirus. A verificare il rispetto dell’ordinanza saranno le forze dell’ordine, peraltro già impegnate nella verifica del

Così si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi: “Il divieto assoluto di usare e far esplodere fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, su tutto il territorio cittadino dalle ore 16:00 del 31 dicembre 2021 alle ore 24:00 del 1 gennaio 2022. Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori del divieto di cui alla presente ordinanza, sono puniti mediante l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, di importo compreso tra € 25,00 e € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20 comma 5 della predetta legge”.

Ed ancora: “È necessario disciplinare l’utilizzo dei predetti fuochi d’artificio esplodenti o infiammabili considerando prevalente l’esigenza di garantire la sicurezza e la salute dei cittadini e l’integrità patrimoniale e che risponde alla sensibilità della collettività

civile napoletana l’esigenza di tutelare gli animali domestici e non”. “L’unica misura possibile è rappresentata dal divieto di utilizzo di qualsiasi artificio pirotecnico ad effetto sonoro, infiammabile ed esplodente di cui sia oggettivamente implicita la potenziale pericolosità dalle ore 16:00 del 31 dicembre 2021 alle ore 24:00 del 01 gennaio 2022”.

