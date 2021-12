By News24Web

Quanto stiamo per darvi conto si è verificato aldove unaha compiuto una impresa che possiamo definire senza mezzi termini temeraria oltre che macabra per certi aspetti. Stando a quanto si apprende, una donna egiziana ha disseppellito il, deceduto quattro anni prima. L’ha fatto perché voleva passare insieme a lui l’ultima notte dell’anno.

Interrogata dai poliziotti che le hanno chiesto il perché, la vedova, la cui identità non è stata rivelata, ha spiegato che il marito le è comparso in sogno chiedendole di disseppellirlo per poter passare insieme a lei la notte di Capodanno.

A volte, come dimostra il gesto compiuto dalla donna, nonostante il passare del tempo mitighi il dolore, non riusciamo mai a rassegnarci del tutto alla perdita dei nostri cari.

