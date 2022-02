Cagliari-Napoli: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Cagliari-Napoli si gioca oggi lunedì 21 febbraio 2022 a partire dalle 19. La gara è valida per la 26a giornata di Serie A. I sardi allenati da Walter Mazzarri (ex allenatore dei partenopei) sono reduci da un buon pareggio con l’Empoli. La squadra allenata da Luciano Spalletti è reduce invece da un buon pareggio con i nerazzurri che rimangono a distanza di un punto anche se i nerazzurri devono recupearae la partita col Bologna. Se gli azzurri dovessero centrare la vittoria aggancerebbero il Milan in prima posizione.

Cagliari-Napoli: dove vederla

Cagliari-Napoli può essere vista in esclusiva su Dazn. Per poterla guardare in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In streaming la si può guardare collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Cagliari-Napoli: probabili formazioni

Cagliari (3-5-1-1): Cragno; Goldaniga, Altare, Ceppitelli; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro; Joao Pedro

A disp.: Radunovic, Aresti, Obert, Lovato, Zappa, Lykogiannis, Kourfalidis, Pavoletti, Keita, Gagliano.

All. Walter Mazzarri

Squalificati: –

Indisponibili: Strootman, Walukiewicz, Ceter, Nandez, Rog, Lovato.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mário Rui; Fabián Ruiz, Anguissa; Elmas, Zieliński, Insigne; Osimhen.

A disp.: Meret, Marfella, Zanoli, Ghoulam, Malcuit, Jesus, Demme, Petagna, Ounas, Mertens.

All. Luciano Spalletti

Squalificati: –

Indisponibili: Lozano, Tuanzebe, Lobotka, Politano.

