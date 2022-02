Galaxy S21, il prezzo tocca i minimi storici

Loading...

Tra i marchi che hanno raggiunto maggiore successo sul mercato troviamo, senza ombra di dubbio, il colosso Samsung.

Tra i marchi che hanno raggiunto maggiore successo sul mercato troviamo, senza ombra di dubbio, il colosso Samsung. Ebbene, nel prossimo mese di marzo dovrebbe sbarcare il nuovissimo modello Galaxy S22, le cui diverse versioni verranno realizzate nel rispetto dell’ambiente. Un modello del tutto innovativo, che i clienti hanno già l’opportunità di pre-ordinare e che in tanti non vedono l’ora di avere tra le mani.

Il prezzo del Galaxy S21 ne risente

Proprio il fatto di trovarsi così vicini all’uscita del nuovo Galaxy S22 ha portato in dote un trend molto interessante. Ovvero lo smartphone attualmente al top di gamma del colosso sudcoreano, ovvero l’S21, sta facendo registrare un importante calo di prezzo. Infatti, ha raggiunto il suo minimo storico e per la prima volta in tutta la sua vita commerciale è finito sotto quota 600 euro, con uno sconto arrivato addirittura al 32%.

Sui vari portali su cui c’è la possibilità di acquistare il Galaxy S21 si può notare questa tendenza in modo decisamente chiaro. Tra le offerte di maggiore interesse troviamo, senza ombra di dubbio, Amazon. Ebbene, su questa piattaforma gli utenti hanno la possibilità di comprare il modello S21 (nella versione da 128 GB) a un prezzo decisamente interessante, pari a 599,90 euro.

Si tratta di uno sconto decisamente interessante, dato che è il 32% in meno in confronto al prezzo a cui è stato proposto in commercio. Per uno smartphone del genere, si tratta di una di quelle occasioni che non capita di vedere molto di frequente. Risparmiare qualcosa come 300 euro non è l’unico grande vantaggio, dal momento che c’è l’opportunità di pagarlo anche in praticissime rate mensili (dodici in totale) senza alcun tipo di tasso aggiuntivo.

In attesa del nuovo Galaxy S22: riscopriamo il Galaxy S21

Dando uno sguardo tra un’offerta e l’altra in relazione al Galaxy S21, aspettando l’uscita del nuovo S22, è interessante anche provare a capire quali sono le principali caratteristiche di tale modello. Lo schermo è da 6.2 pollici Dynamic AMOLED FHD a 120 Hz, una memoria RAM da 8 GB, oltre che un comparto fotografico con la bellezza di tre fotocamere collocate sulla scocca posteriore.

Interessante notare anche la presenza di una batteria da 4000 mAh, compresa in una scocca che fa della compattezza il suo principale punto di forza, dal momento che pesa solamente 171 grammi. Non c’è dubbio che ci troviamo di fronte al modello più equilibrato dell’intera gamma, ma ad un prezzo del genere è davvero un’occasione da non lasciarsi scappare.

Tanti addetti ai lavori, infatti, hanno suggerito l’acquisto del Samsung Galaxy S21, a patto però di pagare il giusto prezzo. Ebbene, questo sconto di oltre il 30% sembra essere la soluzione perfetta su cui puntare. Tra gli aspetti vantaggiosi troviamo la presenza di uno schermo di alta fattura, ma anche di un comparto hardware estremamente variegato ed efficiente. Non solo, dato che anche le fotocamere sono davvero da smartphone al top di gamma, con un design in tutto e per tutto iconico.

Tra gli aspetti più nebulosi legati all’acquisto del Galaxy S21 (anche se al prezzo di 599,90 euro è veramente un’offertona da non lasciarsi sfuggire), troviamo senz’altro il fatto di non aver fatto chissà quali passi in avanti dal punto di vista dell’autonomia. La parte posteriore è realizzata in plastica e non ha alcun supporto microSD. Infine, gli sblocchi con la tecnologia biometrica non sono proprio da “benchmark”.

