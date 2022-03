Etichetta errata, ministero della Salute segnala due lotti di latte per la crescita

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Non è adatto al consumo dei bambini sotto i 12 mesi. Il ministero della Salute ha lanciato in queste ore, attraverso un’apposita sezione del suo sito ufficiale, in modo da salvaguardare la salute dei consumatori, il(alimento liquido per bambini da 1 a 3 anni a base di latte parzialmente scremato)per la “presenza di indicazioni contrastanti in etichetta sulla fascia d’età di destinazione del prodotto:”. Le confezioni interessate sono quelle da 470 ml, con i. Il latte crescita richiamato è stato prodotto perA scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non dare il prodotto con i