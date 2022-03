Loading...

Verona-Napoli è una gara relativa alla 29esima giornata di Serie A. La gara si gioca oggi 13 marzo alle ore 13. La squadra allenata da Spalletti, almeno sulla carta benché perdendo col Milan nello scontro al vertice ha perso anche la prima posizione in classifica, ha ancora la possibilità di concorrere per la vittoria dello scudetto. Gli scaligeri allenati da Tudor stanno disputando una stagione che è andata oltre gli auspici più favorevoli.

Verona-Napoli: precedenti più recenti

Il 23 giugno del 2020 il Napoli riuscì a vincere al Bentegodi con gol di Milik e Lozano. Dopo mesi di lockdown causa coronavirus riprendeva il campionato. Il 24 gennaio 2021 invece la squadra di casa si impose sui partenopei per 3 a 1.

Verona-Napoli: dove puoi vederla in streaming

Verona–Napoli può essere vista in esclusiva su Dazn, sia in diretta streaming che in diretta tv per cui non c’è la possibilità di poterla vedere in streaming gratis o gratuito. Per poterla guardare in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In streaming la si può guardare collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Verona-Napoli: probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; De Paoli, Tameze, Ilic, Faraoni; Lasagna, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Ounas, Zielinski, Lozano; Osimhen. All. Spalletti.

