Escalation: la parola della settimana

Inauguriamo oggi 28 marzo 2022 una nuova rubrica su News24web.it che speriamo possa risultare gradita ai nostri affezionati lettori. L’abbiamo intitolata la parola della settimana. Intendiamo estrarre dall’attualità e dalla cronaca dei media la parola che ricorre con maggiore frequenza entro un dato indice di tempo. La prima parola con cui incigniamo questa rubrica è escalation che da quando è iniziata la guerra in Ucraina ricorre sempre più spesso nell’analisi degli esperti di geo-politica e in generale dei mass-media. Ma cosa significa escalation?

Escalation: significato della parola

Escalation è parola che deriva dall’inglese da (to) escalate ‘intensificare’, da escalade ‘scalata che popssmo tradure propriamete con scalata. Escalation ha un precipuo significato nell’ambito del linguaggio militare in quanto designa la condotta delle operazioni belliche caratterizzata da un aumento progressivo e graduale nell’impiego delle armi e nell’estensione delle misure militari. Il termine si è diffuso in riferimento all’intervento degli Stati Uniti nel Vietnam, a partire dal 1964. In sesno più esteso indica qualsiasi azione o comportamento caratterizzati, nel loro corso, da un aumento graduale d’impegno o d’intensità. Si può definire quindi anche come andamento in crescendo di un fenomeno politico, sociale, economico, specialmente negativo. Per contro de-escalation sta a significare una diminuzione graduale e progressiva delle operazioni militari e in senso estensivo una riduzione o attenuazione di un fenomeno, ad esempio di natura politica-diplomatica.

