Cambio dell’ora legale: quali gli effetti sulla salute?

Il cambio dell‘ora legale quest’anno scatta nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo 2022. Ma quali sono gli effetti che il cambio dell’ora legale potrebbe avere sulla salute?

Cambio dell’ora legale: effetti sulla salute

L’interruzione del ritmo circadiano, ovvero del ciclo sonno veglia può costituire un fattore che ci predispone maggiormente al rischio di infarto e ictus. Nelle prime due settimane del cambio dell’ora i mal di schiena risultano più frequenti perché riposando di meno la colonna vertebrale non si distenderà a sufficienza e quindi ciò va a causare un affaticamento dei muscoli che la sostengono. Va tenuto conto poi che ognuno ha i suoi tempi di adattamento.

In particolare secondo i risultati di uno studio condotto dall’Università del Michigan, soprattutto per chi già soffre di patologie cardiache, spostare la lancetta avanti di un’ora andrebbe ad aumentare il rischio di infarto nei lunedì successivi al cambio dell’ora. I ricercatori hanno invece osservato che con il ritorno all’ora solare a fine ottobre si assiste a una riduzione del numero degli infarti registrati nei lunedì successivi che risultano pari al 21% in meno. In particolare l’aumento degli infarti si verificherebbe per i quattro lunedì successivi all’ora legale. L’aumento è pari al 24-25% rispetto a un giorno normale.

