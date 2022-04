Naufraghi in mezzo all’oceano: ritrovati aggrappati a un frigo

Loading...

Loading...

Ci ricorda sicuramente la trama di un film, ma questa volta è tutto reale. Poche ore fa, è stata divulgata la notizia del ritrovamento di tre pescatori naufragati trovati aggrappati a una cassa utilizzata da frigorifero in mezzo all’oceano da un altro gruppo di pescatori dopo che la loro barca è affondata nel cuore della notte. I sopravvissuti erano stati travolti giovedì scorso da un’onda gigantesca mentre navigavano con la loro barca al largo della costa della provincia thailandese di Phang Nga, in pieno oceano Pacifico. I pescatori travolti nell’incidente, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non si sono persi d’animo: hanno avuto la fortuna di aggrapparsi a un frigorifero in mezzo al mare per sei ore e a salvarsi.

Loading...