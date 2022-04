Atalanta-Napoli: dove puoi vederla in streaming e probabili formazioni

Loading...

Atalanta-Napoli si gioca oggi 3 aprile 2022 al Gewiss Stadium di Bergamo ore 15. La gara è valida per la 31a giornata di Serie A. I partenopei sono secondi in classifica con 63 punti a 3 punti dalla vetta, vincere è fondamentale per continuare la corsa scudetto. Per la squadra di Gasperini la vittoria è d’obbligo per continuare a coltivare il sogno di un piazzamento utile in chiave Champions.

Atalanta-Napoli: dove vederla

Atalanta-Napoli è trasmessa in diretta streaming in esclusiva su Dazn. Per poterla guardare in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In streaming la si può guardare collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Atalanta-Napoli: probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Boga.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne.

