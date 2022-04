Mistero medico in una scuola americana: 103 tumori al cervello

Loading...

Una scuola superiore nello stato del New Jersey, negli Stati Uniti, è al centro di un mistero medico che turba il paese. E per una buona ragione: a ben 103 persone che hanno frequentato questo istituto è stata diagnosticata una rara forma di tumore al cervello. Al Lupiano, uno dei pazienti colpiti, ha lanciato l’allarme dopo la morte della sorella.

Il 50enne americano ha iniziato a stabilire il legame quando i medici hanno scoperto un tumore nella moglie Michele nell’agosto 2021. Non un tumore di un tipo qualsiasi, considerando che questo è estremamente raro: una possibilità su un miliardo di essere colpito, gli oncologi hanno detto al loro paziente. Un discorso che spaventò Al Lupiano:. Un colpo di sfortuna?

Lo stesso giorno in cui aveva appena saputo di quale disturbo soffriva sua moglie, alla sorella di Al Lupiano fu a sua volta diagnosticato… esattamente lo stesso tumore. Angela DeCillis, 44 anni, è stata improvvisamente la terza “possibilità su un miliardo” nella stessa famiglia a soffrire di questo tumore. “È come se tre persone fossero state colpite da un fulmine lo stesso giorno”, illustra in un’intervista per NJ.com Al Lupiano, che lo scorso marzo ha perso la sorella Angela a causa di questo cancro.

Convinto che questa triplice disgrazia non potesse essere davvero uno scherzo del destino, l’americano ha promesso alla sorella, in punto di morte, di fare luce su questa vicenda. “Troverò riposo solo quando avrò tutte le risposte alle mie domande”, ha concluso. A forza di ricerche sull’argomento, l’uomo ha scoperto che un simile doppio caso era stato identificato a Woodbridge, 14 anni prima. Questi stessi tumori erano stati rilevati in due sorelle, a soli 8 giorni di distanza l’una dall’altra. Ma queste persone non gli erano estranee: Al Lupiano si rende conto che entrambi, come lui, sua moglie e sua sorella, frequentavano ai loro tempi la Colonia High School. L’istituto, fondato nel 1967, contava 1.300 studenti. Certo di aver messo il dito su un determinante denominatore comune, Al Lupiano prosegue la sua indagine e, in fretta, scopre sempre più casi. “Mi chiedevo cosa sarebbe potuto succedere e quanti altri casi avrei trovato”. Decide quindi di condividere su Facebook la sua triste esperienza e queste sconcertanti “possibilità”. Dalla condivisione alla condivisione, la sua pubblicazione risuona con molti utenti di Internet nella regione. Le testimonianze dei pazienti scorrono, il fascio di presunzioni si fa più chiaro.

Tutti gli (ex)pazienti confermano: o hanno studiato alla Colonia High o hanno insegnato lì. In totale, Lupiano raccoglie un elenco di 103 casi confermati in sole sei settimane. La maggior parte ha frequentato i banchi dell’istituto tra il 1975 e il 2000, ma l’ultimo paziente si è diplomato nella stessa scuola nel 2014. Potrebbe esserci un problema serio qui e i nostri abitanti hanno il diritto di sapere se sono in pericolo.

“Questa è una scoperta importante”, afferma Sumul Raval, un neurologo del New Jersey specializzato in tumori al cervello. “Normalmente, non ci sono mai radiazioni nelle vicinanze di una scuola secondaria. A meno che non stia succedendo qualcosa nella zona di cui nessuno è a conoscenza”, suggerisce preoccupato. Chiede pertanto che il sito sia oggetto di un’indagine approfondita e urgente. “Potrebbe esserci un problema serio qui e i nostri abitanti hanno il diritto di sapere se sono in pericolo. Siamo tutti preoccupati e vogliamo capire tutti i dettagli di questo caso. Una cosa è certa: tutto questo non è normale”, riassume John McCormac, sindaco di Woodbridge. Il terreno dove è stata costruita la scuola era un tempo un bosco. È quindi possibile che il suolo sia stato inquinato. “Ma non sappiamo nulla di ciò che si sarebbe potuto fare 55 anni fa”, si lamenta. Anche in questo caso, Al Lupiano ha un vantaggio dopo la sua vasta ricerca.

A circa 20 chilometri dalla scuola c’era una fabbrica dove il minerale di uranio veniva frantumato, estratto, filtrato, essiccato e confezionato. Innocuo allo stato naturale, il minerale di uranio è molto più innocuo dopo l’estrazione. Il processo rende il suo uranio più mobile e biodisponibile. Può quindi diffondersi in acqua, aria, suolo, ecc. Lupiano afferma che parte del terreno contaminato della fabbrica è stato rimosso dopo la sua chiusura nel 1967, precisamente l’anno in cui è stata costruita Colonia High. Al Lupiano si chiede quindi se una parte di questo terreno non sia finita, in un modo o nell’altro, sul terreno dove doveva sorgere la scuola.

Da questo fine settimana, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i 28 ettari dello stabilimento saranno oggetto di meticolose analisi radiologiche. Ma Al Lupiano è già convinto: “Tutto questo non può essere frutto del caso”. Se la scienza gli darà ragione, avrebbe messo il dito su un enorme scandalo sanitario.

