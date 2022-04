I differenti utilizzi del CBD: cosa dicono gli studi scientifici

Loading...

Loading...

Hai mai sentito parlare del CBD? Se la risposta è No bisogna assolutamente rimediare. Perché il CBD è una delle scoperte più innovative degli ultimi anni; una sostanza che ancora oggi viene sottoposta a numerosi studi scientifici per comprenderne fino in fondo tutte le proprietà benefiche che le appartengono. Proprio grazie alle proprietà del CBD, anche il panorama universitario italiano sta ampliando i suoi orizzonti con corsi di studio mirati, visita questa pagina per saperne di più. Ma ora vediamo cosa dicono gli studi scientifici effettuati finora in merito al CBD e quali possono essere i suoi differenti usi.

Cos’è il CBD e cosa dicono le leggi in merito

Nella pianta di Canapa sono presenti numerose molecole chiamate fitocannabinoidi, e tra queste ve ne sono alcune particolarmente conosciute proprio come il Cannabidiolo, spesso abbreviato con l’acronimo CBD, che in altre parole non è altro che un principio estratto dalla Cannabis Sativa.

Al contrario di quello che si potrebbe pensare, il CBD, nonostante derivi da una pianta spesso associata ad effetti droganti, non crea alcuna dipendenza e non presenta effetti psicotici, ma solo ottimi effetti benefici, farmacologici e anche cosmetici.

Si tratta perciò di una sostanza che può essere utilizzata per la creazione di diversi prodotti, seguendo però tutte le indicazioni fornite dalle attuali normative che ne regolarizzano la produzione, la vendita e il consumo.

Un prodotto a base di CBD, per essere considerato legale, deve avere infatti i seguenti requisiti specifici: deve essere prodotto da uno degli Stati Membri, deve essere estratto dalla pianta intera e non unicamente da fibre o semi, deve derivare da canapa coltivata legalmente, e deve avere al suo interno una percentuale di THC inferiore o pari allo 0,2%, e in alcuni casi c’è una soglia di tolleranza fino allo 0,6%.

Utilizzi del CBD

I tanti studi e test effettuati su questa particolare molecola, hanno dimostrato che il CBD può effettivamente essere utilizzato e donare concreti benefici in diverse circostanze. Prima di tutto è importante considerare che nel nostro corpo vi è un sistema biologico che serve a regolare molti processi fisici e mentali: per fare alcuni esempi possiamo citare il sistema immunitario, il sistema nervoso, quasi tutti i nostri organi, il metabolismo, l’appetito, il dolore, l’umore e molto altro.

Questo incredibile sistema si dice endocannabinoide (ECS) ed è composto proprio da una serie di recettori che tendono a interagire con i cosiddetti cannabinoidi. Questo risulta importante perché, nel momento in cui un trauma o una patologia altera il sistema endocannabinoide, viene a verificarsi uno squilibrio; e proprio in tale condizione il CBD, una volta assorbito dal sangue, diventa una sorta di postino con le informazioni necessarie al sistema endocannabinoide per ripristinarne l’equilibrio originario.

Tutto questo per farti capire quanto possa realmente essere utile il CBD, in grado dunque di andare ad agire su mente e corpo a 360°. Molti sono perciò i suoi utilizzi a partire dai suoi effetti rilassanti, sedativi, ansiolitici, antidepressivi e analgesici che permettono di combattere ansia, stress, depressione, insonnia e dolori diffusi. Ma anche effetti antiinfiammatori, antiossidanti ed energizzanti, che permettono di combattere le infiammazioni e rafforzare le cellule del corpo.

Ma non è finita qui, poiché il CBD può essere utilizzato anche come antiepilettico, antipsicotico, neuroprotettivo e antiemetico. Oltre ad essere un ottimo aiuto per affrontare patologie come l’epilessia, la sclerosi multipla, il morbo di Parkinson, schizofrenia e molte altre.

Come acquistare prodotti a base di CBD

Prima di assumere prodotti a base di CBD è consigliato un consulto medico per valutare la propria singola situazione e ottenere le giuste indicazioni in merito alla dose e al metodo di assunzione. Inoltre, in caso di mancate indicazioni del proprio merito, è bene assumere il prodotto scelto nelle dosi e nei modi indicati dalla confezione stessa, prestando quanta più attenzione possibile.

Detto questo, è possibile acquistare prodotti a base di CBD in molti negozi fisici specializzati oppure attraverso e-commerce online di successo come Justbob, leader nel settore della produzione e della vendita di prodotti a base di CBD assolutamente sicuri e a norma di legge.

È fondamentale sottolineare l’importanza di acquistare solo prodotti che rispettino le indicazioni segnalate dalle normative vigenti, acquistati da rivenditori autorizzati, perché solo in questo modo è possibile ricevere prodotti di reale qualità. Perché solo un prodotto a base di CBD di alta qualità può garantire i benefici indicati in precedenza e, soprattutto, non causare effetti collaterali.

Infine, solo a acquistando prodotti a norma si rientra nella totale legalità senza rischiare perciò di ricevere sanzioni anche molto importanti per non aver rispettato le normative.

Loading...