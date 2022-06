Trovato morto divorato dai suoi gatti: la terribile fine di un allevatore

Loading...

Loading...

In Russia, un allevatore di Maine Coon è stato trovato morto nel suo appartamento. La cosa più sordida di questa storia è che è stata divorato dai suoi venti gatti.

Pochi giorni fa, la polizia ha fatto un’orribile scoperta in un appartamento a Bataysk, in Russia. L’appartamento in questione era occupato da un allevatore di Maine Coon, un gatto di razza che può raggiungere i cento centimetri di lunghezza.

Preoccupato per non aver avuto notizie dal suo capo, un dipendente ha allertato la polizia, che si è recata a casa della donna. Quando gli agenti sono entrati nell’appartamento, hanno scoperto il corpo dell’allevatore, mezzo divorato dai venti gatti che vi abitavano anche loro. I Maine Coon sono pacifici per natura, ma rinchiusi in questo appartamento non avevano accesso all’acqua o al cibo.

“Cos’altro potrebbero mangiare”, chiede un soccorritore di animali. “È del tutto comprensibile che si siano comportati così. Hanno semplicemente mangiato ciò che era a loro disposizione”. Alcuni dei gatti sono morti, ma alcuni sono riusciti a salvarsi. È stato un vicino a prenderli prima di portarli in un rifugio, il Koto Café. Per la maggior parte erano in pessime condizioni: erano magri sotto la loro imponente pelliccia, avevano gli occhi che colavano e si rifiutavano di mangiare. “Il loro fegato, reni e denti sono rovinati”, insistono i due proprietari del canile.

L’allevatore, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è tutt’altro che il primo a sperimentare una simile fine. Nel gennaio 2020, in Bretagna, una sessantenne si è fatta divorare la faccia dai suoi cani e nel giugno 2021 una settantenne spagnola è stata trovata senza vita a casa, con metà del suo corpo mangiata dai suoi gatti.

Loading...