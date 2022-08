Verona-Napoli: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Da sabato scorso è ricominciato il campionato italiano stagione 2022-23. Tutte le squadre di Serie A sono pronte ai nastri di partenza. Oggi lunedì 15 agosto 2022 si gioca Verona-Napoli. Gli scaligeri hanno cambiato la guida tecnica, è arrivato Gabriele Cioffi al posto di Igor Tudor. Il Napoli invece con la perdita di elementi eccellenti, vedi le partenze Mertens, Insigne e Koulibaly, dovrà trovare nuovi equilibri. Compito certo non agevole per Mister Spalletti.

Verona-Napoli: dove vederla in streaming

Verona-Napoli verrà trasmessa in esclusiva per Dazn. Per poterla guardare in diretta tv non vi è altro da fare che scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In streaming la si può guardare collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Verona-Napoli: probabili formazioni

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Ilic, Tameze, Barak, Lazovic; Henry, Lasagna. All. Cioffi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

