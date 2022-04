Napoli-Fiorentina: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Loading...

Chi vincerà il campionato quest’anno? In questa stagione vi sono almeno tre candidate possbili: Napoli Milan e Inter. Era da anni che la Serie A non regalava agli amanti di questo sport un finale al cardiopalma. A 7 giornate dalla fine a guidare la classifica è il Milan con 67 punti segue il Napoli a 66 e poi l’Inter che ha 63 punti ma ancora una partita da recuperare contro il Bologna. Napoli-Fiorentina è una gara valida per la 32a giornata di Serie A che si gioca oggi domenica 10 aprile 2022 a partire dalle ore 15. L’andata si è conclusa per 2 a 1 a favore della squadra di Spalletti. In Coppa Italia a gennaio invece gli ospiti hanno rifilato allo stadio Maradona ex stadio San Paolo è sempre bene ricordarlo, un clamoroso 5 a 2.

Napoli-Fiorentina: dove vederla

Napoli-Fiorentina è trasmessa in diretta streaming in esclusiva su Dazn. Per poterla guardare in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In streaming la si può guardare collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Napoli-Fiorentina: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil.

Loading...