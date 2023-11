Wi-fi: come nasce

Uno scienziato australiano di nome John O’Sullivan è stato ispirato dalla teoria di Stephen Hawking sull’evaporazione dei buchi neri e delle loro conseguenti onde radio. Ha deciso di dimostrare che la teoria era corretta. Mentre lo faceva, scoprì che questi segnali deboli erano difficili da distinguere dal rumore radio di fondo più forte dell’intero universo.

Quali erano i segnali?

John O’Sullivan lavorava per il CSIRO e aveva il compito di trovare un modo per far comunicare i computer senza fili: un sistema wireless di qualche tipo. Ricordando le sue precedenti ricerche sui buchi neri e gli strumenti che aveva creato per identificare le onde radio dei buchi neri in modalità wireless, O’Sullivan è tornato allo strumento che aveva realizzato in precedenza. Utilizzando la formula matematica di questo dispositivo è stato in grado di modificarlo e ottimizzarlo, servendosene come base per il Wi-Fi per cercare segnali radio deboli e sfocati negli ambienti più rumorosi.

Questa invenzione riproposta e involontaria ha fruttato al CSIRO circa 1 miliardo di dollari in royalties. O’Sullivan lo brevettò prima nel suo paese natale nel 1992, poi negli Stati Uniti nel 1996. Quindi Stephen Hawking che può considerarsi padre putativo di questa scoperta, ha ispirato John O’Sullivan nella scoperta del Wi-Fi!