Sorteggi Champions: dove guardare in streaming le avversarie di Inter, Napoli e Lazio

Alle ore 12 di questo lunedì 18 dicembre 2023 si tengono i sorteggi di Champions. Il sorteggio inizierà alle ore 12. Napoli, Inter e Lazio sono in seconda fascia pertanto rischiano un sorteggio tutt’altro che favorevole. Insomma già agli ottavi potrebbero imbattersi nel Real Madrid, nel Bayern, nel Barcellona o nel Manchester City.

Sorteggi ottavi Champions 2022-23: dove guardarli in tv e in streaming

I sorteggi di Champions possono seguirsi in diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200) e dal 20 in chiaro. In diretta streaming con Sky Go, NOW, Mediaset Infinity e il sito UEFA.

Di seguito le squadre di prima e di seconda fascia.

Prima fascia: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Borussia Dortmund, Real Sociedad, Atletico Madrid.

Seconda fascia: Napoli, PSV Eindhoven, Inter, PSG, Lazio, Lipsia, Copenaghen, Porto.

