Sassuolo-Napoli: ecco dove potete vederla in streaming

Sassuolo-Napoli: informazioni su dove vederla in streaming e probabili formazioni

è il posticipo che chiude la. Si gioca domenica 22 dicembre 2019 alle ore 20:45 allo stadio Mapei. Si tratta anche dell’ultima gara di campionato prima delle festività. I partenopei proveranno in tutti i modi a superare questo momento di crisi che si trascina da troppo tempo: gli azzurri non vincono in campionato da 8 turni. Anche il cambio di allenatore al momento non sembra aver giovato: Gattuso alla prima da allenatore dei partenopei ha perso in casa contro il Parma per 2 a 1. D’altronde il Sassuolo è un cliente scomodo allenato da De Zerbi, un ottimo allenatore. La squadra modenese con i suoi 19 punti veleggia in una posizione tranquilla di classifica.

Sassuolo-Napoli è trasmessa in diretta tv in esclusiva sull’emittente satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. La gara sempre a beneficio degli abbonati può essree seguita anche in streaming grazie ai servizi di Sky Go e Now TV.

Sassuolo-Napoli: probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Ferrari, Marlon, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Djuricic; Caputo.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Ruiz, Allan, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne.

