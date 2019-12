Birra: sapete a cosa si deve il gradevole aroma fruttato?

Loading...

Il gradevole profumo fruttato dellasembrerebbe dovuto all’opera dei. L’aroma caratteristico sembrerebe essere prodotto dalproprio per attirare questial fine di diffondere lenell’ambiente. A scoprirlo sono stati i ricercatori dell’e del, in Belgio. Il genetista Kevin Verstrepen, che ha condotto la ricerca, spiega che ile ilhanno sviluppato una complessa simbiosi basata sugli odori. Isi nutrono die il lievito trae vantaggio dagli spostamenti dei moscerini. Il genetista già nell’ambito di un precedente studio aveva osservato come questo fungo è in grado di produrre molecole che mimano l’aroma della frutta matura. In particolare è il gene denominato ATF1 in grado di produrre questi

Come molto spesso accade, la scoperta in questione è avvenuta casualmente. Verstrepen ha notato nel corso di un esperimento di laboratorio che un contenitore del lievito ospitava diversi moscerini della frutta (esemplari di drosophila) che invece evitavano un altro lievito privo del gene ATF1. E’ proprio questo gene responsabile del caratteristico odore che attira i moscerini e quindi non essendo presente nell’altro contenitore, non li ha attirati. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Cell Reports.

